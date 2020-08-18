محافظ أسيوط يهنئ الرئيس والشعب بمناسبة العام الهجري الجديد 

بعث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري 1442هـ، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والاسلامية.

وجاء في نص البرقية "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية: بمشاعر تفيض إعزازًا لشخصكم الكريم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة أسيوط وأجهزتها التنفيذية نتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله العلي القدير أن يرعاكم ويوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز في ظل قيادتكم الحكيمة .. متعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً.. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير".

وقدم المحافظ خالص التهنئة لكبار رجال الدولة للشعب المصري وأهالي المحافظة وأعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان، بمناسبة العام الهجري الجديد راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.