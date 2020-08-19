صور.. محافظ أسيوط يوزع 26 مشروعا للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية

وزع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، 26 مشروعا ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية 512695 جنيه مقدمة من مؤسسة مصر الخير وبتمويل من بنك قطر الوطني الأهلي QNB وذلك خلال احتفالية مصغرة بديوان عام المحافظة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية وياسر عكاشة المدير الإقليمي لبنك قطر الوطني الأهلي QNB وإبراهيم فرج عبدالحميد، رئيس قسم التنفيذ بمكتب مصر الخير بأسيوط ودينا شوقي، مسؤول مشروعات صغيرة بمؤسسة مصر الخير ومؤمن الجرحي ممثل من بنك قطر الوطني الأهلي QNB وعدد من القيادات التنفيذية والأسر المستحقة الأولى بالرعاية.

ووزع المحافظ عدد من الأجهزة كـ(ديب فريزر، ثلاجة، وماكينات خياطة وسرفلة، وبوتاجاز، وخلاط، ومضرب بيض، ومكواه بخار) فضلاً عن بضاعة ومجمدات وأقمشة ومستلزمات خياطة وترابيزة قص ودولاب لكل منهن مقدمة من مؤسسة مصر الخير لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لجعلها أسرة منتجة قادرة على الانتاج تدر دخلاً حيث تم اختيارهن بعد فحص وبحث اجتماعي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الرعاية لهم والمساهمة في تقديم حياة كريمة للمواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وإزالة أي معوقات قد تواجه المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية خاصة التي تقدم خدمات حقيقية على أرض الواقع بكافة ربوع المحافظة مشيداً بما تقدمه مؤسسة مصر الخير بأسيوط بقيادة محمد فراج مسؤول المؤسسة في المحافظة من خدمات ومبادرات بقرى ونجوع المحافظة توفر فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتمكن الأسر والشباب في الانتقال من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وتوفير سبل معيشة وحياة كريمة داعياً كافة الجهات المعنية والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للتعاون وتضافر الجهود بينهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والعمل على تمكينهم اقتصاديًا.

كان محافظ أسيوط وزع 13 فرن منزلي وأسطوانة البوتاجاز الخاصة به مقدمة من جمعية "سُقيا الماء" لعدد من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لجعلها أسرة منتجة وذلك ضمن جهود المحافظة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم سبل الدعم لهم وتوفير حياة كريمة لهم لمواجهة ظروف الحياة.