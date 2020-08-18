محافظ أسيوط يشيد بمعدلات الإنجاز في ملفي التصالح والتقنين

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لبحث سبل تذليل العقبات والرد على الاستفسارات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء، واستعراض جهود المراكز والأحياء بعد قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد جدية التصالح 25 % للمتقدمين حتى 15 سبتمبر المقبل.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الجهود لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، موجهًا الشكر للقائمين على المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء لما بذلوه من جهود فى ملف التصالح، وتحقيق معدلات إنجاز متقدمة، ونسب تحصيل عالية.

كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين باستغلال تلك الفترة، والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح، طبقًا لأحكام القانون.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء باستكمال العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والإسراع في معدلات الإنجاز، مستعرضًا نسب الإنجاز بكل مركز وحي، ومطالبًا برفع معدلات الأداء وتذليل كافة العقبات تسهيلًا على المواطنين.

وأشارت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة إلى أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني، إضافة إلى جميع المبانى المتآخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل عام 2017.