السبت.. انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

تنطلق بعد غد السبت، امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول في مادة أو مادتين فقط، إضافة لبعض الطلاب الذين تقدموا بتأجيل امتحانات الدور الأول، بسبب تعرضهم لظروف صحية طارئة، أو وقوع لجانهم الامتحانية في الأماكن المعزولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يدخل هؤلاء الطلاب الامتحانات في كل المواد بالدرجة الفعلية الكاملة، وليس بدرجة النجاح والرسوب، مع تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي تمت في امتحان الدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تعديل الدرجات في 2070 كراسة بمختلف المواد التي تظلم فيها طلاب الثانوية العامة على نتائجهم، بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتمّ إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تمّ إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.

وأكدت وزارة التعليم، أنَّه جار استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم وسيتمّ الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص.