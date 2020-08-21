تعرف على أبرز الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى منذ عام 1967

تعرض المسجد الأقصى، إلى العديد من الانتهاكات منذ أن أقدمت إسرائيل على احتلال القدس الشرقية قبل نحو نصف قرن، وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الحرم القدسي الشريف منذ عام 1967.

7 يونيو 1967: احتلال إسرائيل للقدس الشرقية ومن ضمنها المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي على قبة الصخرة ومنع المصلين من دخول الأقصى.

21 أغسطس 1968: الأسترالي مايكل روهان يحرق المسجد الأقصى ومنبر صلاح الدين

31 أغسطس 1981: تصدع الأبنية الملاصقة للمسجد الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية

11 أبريل 1982: الجندي هاري غولدمان يقتحم مسجد قبة الصخرة ويقتل اثنين من المصلين ويجرح أكثر من 60 فلسطينيا

10 أغسطس 1990: إسرائيل ترتكب مذبحة في المسجد الأقصى ذهب ضحيتها 23 فلسطينيا

يونيو 1994: الوقف الإسلامي يتهم إسرائيل بحفر نفق يهدد الآثار الإسلامية حول المسجد الأقصى

27 سبتمبر 1996: إسرائيل تقتحم مجمع الأقصى بعد فتح نفق تحت المسجد وتقتل ثلاثة من المصلين وتجرح أكثر من مئة فلسطيني

28 سبتمبر 2000: اقتحام زعيم حزب الليكود آرييل شارون المسجد الأقصى مما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية

8 فبراير 2006 وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية والوكالة اليهودية يوزعان آلاف النسخ لخرائط البلدة القديمة في القدس وضعت فيها صورة لمجسم الهيكل المزعوم مكان قبة الصخرة.

14 يوليو 2017: إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة للمرة الأولى منذ احتلال القدس الشرقية