حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف صفات الأبراج من شخص لآخر، وذلك وفقًا للاختلاف في أبراجهم الفلكية، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدفعك للاهتمام بأمور صحية، تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.

تامر هاشم

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزلك الثاني عشر تدفعك للابتعاد قليلا عمن حولك ومع ذلك يقف بجانبك الأحباب والأصدقاء المخلصين، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تتحكم في عصبيتك وأن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.