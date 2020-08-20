حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الحوت بأن لديه القدرة على إدارة أعماله بكفاءة عالية، كما أنه يرحب دائما بالأفكار الجديدة وغير التقليدية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.