حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:14 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
برج الدلو
يتصف مولود برج الدلو بأن لديه أسلوبا عقلانيا في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني
تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.
حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي
الشمس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.