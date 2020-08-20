حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الجدي بأن لديه طابع الجديّة، بالإضافة إلى أنّه شخصية انطوائية تميل إلى العزلة أحيانًا كثيرة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل هذه الفترة مثالية لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.