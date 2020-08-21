حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء يتميز بقدرته على التأقلم والتكيف مع جميع الظروف المختلفة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويمدانك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.