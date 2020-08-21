حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان يتميز باهتمامه الشديد بالأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.