مجلس الدولة: ننظر طعون الشيوخ فيما يتعلق بما يسبق الانتخابات وليس بعدها

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن محاكم مجلس الدولة مختصة بنظر الطعون السابقة على قرارات استبعاد المرشحين سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وأضاف المصدر، أن المجلس مختص بالنظر في الطعون على نتيجة الانتخابات قبل إعلانها من الهيئة االوطنية للانتخابات، أما في حالة إعلانها فإن الاختصاص ينحسر عن المجلس وينعقد لمحكمة النقض.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدا آخر.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.