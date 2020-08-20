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محمود هلال: بدأت الإنشاد الديني بسن الـ10 سنوات والتحقت بالأزهر

كتب:

محمد متولي
09:44 م | الخميس 20 أغسطس 2020
المنشد محمود هلال

المنشد محمود هلال

قال المنشد محمود هلال، إنه قد بدأ بالإنشاد الديني منذ سن الـ10 سنوات، وذلك بعدما اختار ذلك الطريق بنفسه وهو ما دفعه إلى دخول الأزهر الشريف لحفظ القرآن، وحتى يكون تربيته دينه بشكل كبير.

وأضاف "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه وفي حال لم يكن أحد دريسي الأزهر الشريف لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه في مجال الإنشاد الديني أو حفظ القرآن الكريم.

وأوضح أنه خلال دراسته في معهد الأزهر الشريف كان الكثيرون يعلمون به وبموهبته ولم تكن إدارة الجامعة لتعارض مثل تلك الأناشيد الدينية.

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