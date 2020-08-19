دبلوم "خفض الطلب على المخدرات" بجامعة القاهرة خطوة جديدة ضد الإدمان

في إطار مساعي الدولة لمكافحة ظاهرة الإدمان بشتى الطرق العلمية والعملية، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام"، للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس– كلية الآداب جامعة القاهرة.

وأعلن الصندوق عدة شروط للمتقدمين إلى الدبلومة، منها أن يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، ويتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريري.

تلك الخطوة التي أعلنها صندوق مكافحة الإدمان اعتبرها خبراء التعليم وعلم النفس، إضافة لرصيد البحث العلمي في مجال مكافحة الإدمان، تنعكس بالفائدة على تكوين كوادر مؤهلة ومدربة جيدا للتعامل مع الشباب، إلى جانب دعم اقتصاد الدولة، فالمجتمع السليم شبابه ينهض سريعا بحسب وصفهم.

شحاتة: مخاطبة العقول بكلام علمي مدروس أقوى أثرًا من الكلام العام

الدكتور حسن شحاتة، خبير المناهج بجامعة عين شمس، اعتبر نشر الوعي بين الشباب بأضرار المخدرات يخلق جيل سوي ينعكس على اقتصاد الوطن ككل، ومن ناحية آخرى يخلق مجموعة من المهتمين بنشر الوعي في هذا المجال.

واعتبر شحاتة في حديثه لـ"الوطن" أن النصح والوعي القائم على مناهج علمية مدروسة بواسطة معلمين دارسين ذات أثر أقوى على العقول، حيث يتم مخاطبة عقول الشباب بطريقة علمية سلمية وليس بكلام عام غير دقيق.

من جانبها اعتبرت الدكتورة عزة صيام، أستاذ علم النفس والاجتماع ، أن تلك الخطوة نوع من التنمية البشرية التي تؤهل الشباب لمكافحة الإدمان وفقا لمناهج محددة وتعد نوعًا من التقدم العلمي والأكاديمي، تضيف لرصيد البحث العلمي وطرق مكافحة الإمان في مصر.

ومن الناحية المجتمعية، اعتبرت صيام في حديثها لـ"الوطن" أن تلك الخطوة من شأنها خلق جيل على قدر كافي من الوعي بمشاكل ومخاطر المخدرات لاينجرف وراء محاولات البعض،"كل حاجة هتتم وفقا لأساليب علمية وبالوقت هيظهر أثرها على المجتمع وعلى الشباب مع قلة اعداد المدمنين وانخفاض معدل الجريمة والبطالة"