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حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب، يتميز بحبه للسيطرة على الآخرين، كما أنه يتميز بشخصية عامة، ولا يكشف عن نفسه بسهولة.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

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