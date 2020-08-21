حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بانفراجة وقد تتحسن أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.