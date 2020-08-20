"السياحة والآثار": استقبلنا 100 ألف سائح خلال الـ40 يوما الماضية

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مجلس الوزراء، وافق على استئناف السياحة الثقافية مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وفيه سيتم استقبال أي زائرين أو مسافرين حاملين شهادة الـPCR، للتأكد من خلو السائحين من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه سيتم فتح كل الأماكن الأثرية في مختلف المحافظات المصرية، بنفس الشروط التي تم تطبيقها من قبل، وهي نسبة الـ50%.

وأوضحت أن الوزارة قامت مع الوزارات المعنية، بالتأكد من جاهزية الفنادق لاستقبال السائحين خلال الفترة المقبلة، كما تم تجديد الصيانة بعدد كبير من الفنادق، وجميعهم ملمون بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة، حتى تم تسليم الشهادة الصحية لما يفوق الـ600 منشأة، وجاهزون للعمل مع بداية 1 سبتمبر.

وأكدت قياس درجات حرارة العاملين في المحافظات المختلفة من الجهات المعنية، وهم الأكثر حرصًا على الالتزام بالضوابط الوقائية، لطبيعة تلك المناطق السياحية، حفاظًا على استمرار السياحة، مشيرة إلى أن ذروة السياحة، تكون مع بداية شهر أكتوبر، وتم تخفيض أعداد الزائرين للمناطق السياحية، من ضمن الإجراءات الاحترازية، وتم الوصول لعدد 100 ألف سائح من الجنسيات المختلفة، خلال الـ40 يومًا التي قررت فيها الدولة إعادة السياحة والسائحين مرة أخرى: "الأرقام هتعلى، وبتطبيق الـPCR متزامن مع توقع الدول الأوروبية بوجود موجة ثانية وده هيزود التنافسية لينا".