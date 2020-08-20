الطائفة الإنجيلية: اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيقها بدقة في الكنائس

قال الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إنه يجب على المصلين الدخول بماسكات الوجه مع قياس درجات الحرارة الخاصة بالمصلين قبل دخولهم للكنيسة، مع اتباع سياسة التباعد الاجتماعي بين كافة الحضور: "لو المكان هيشيل 500 بيكون المخصص للحضور 200 شخص".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تم نشر الكثير من الفيديوهات الخاصة بالإجراءت الاحترازية، ولن يكون هناك سلام بين المصلين مع عدم الوقوف بعد الصلاة بين بعضهم البعض، مع تطهير الكنائس واستخدام المعدات الخاصة بكل قس على حدة، موضحا أنه على المصلين التقدم للصلاة وفي حال لم يتم قبولهم يقومون بالتقدم مرة أخرى ومن ثم السماح لهم بالصلاة في الكنائس، وهو ما تم البدء به منذ يوم 3 أغسطس الماضي.

وأكد أنه وبالرغم من العهودة للعبادة خلال الفترة الماضية لم يتم رصد حالات إصابة بين المصلين وذلك لوجود توعية ضخمة بين قساوسة الكنائس، مع عدم السماح لأي شخص بالدخول دون اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها: "فيه حماس وعي والتزام"، مشيرا إلى أن الأنشطة تعود للكنيسة بشكل تدريجي، حيث إنه وحتى الآن لم يتم استقبال جنازات بأعداد تجاوزت الـ50% من طاقة الكنيسة، ويكتفي بالصلاة في الكنيسة وحضور مراسم الدفن مع عدم قيام العزاء مع عدم من الإجراءات الأخرى التي من شأنها منع انتشار الفيروس بين المصلين.