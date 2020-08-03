صور.. كنائس الإسكندرية تستقبل المصلين بخطة التباعد الاجتماعي

انطلقت الصلوات من جديد في 100 كنيسة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، وفقاً للاشتراطات التي وضعها البابا تواضروس الثاني بالتنسيق مع أساقفة قطاعات الإسكندرية، وهم الأنبا بافلي أسقف عام شباب الإسكندرية وكنائس قطاع المنتزه، والأنبا ايلاريون أسقف عام كنائس غرب، والأنبا هيرمينا أسقف عام كنائس شرق.

ونُقلت التعليمات إلى كهنة الكنائس الذين شكلوا مجموعة من الخدام المتطوعين، للتواصل مع أبناء الكنائس لحجز مواعيد القداسات وفقًا للأعداد المتاحة.

كما انتشرت فرق الكشافة بدءًا من بوابة الدخول لكل كنيسة وعبر السلم المؤدي لداخل الكنيسة وخلال الممرات بين الكراسي، لتوصيل كل مُصل إلى المكان المخصص له والذي يبعد عن عن الآخر بمسافة تتجاوز 3 أمتار أو أكثر وفقًا لمساحة الكنيسة.

وبدأ أول قداس اليوم الاثنين، على أن تكون مواعيد القداسات الأخرى أيام الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وعدم إقامتها يومي الجمعة والأحد وفقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.