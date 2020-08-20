وفاة قيادي بـ"حماس" في الخليل بعد يوم من رحيل نجله بـ"كورونا"

أعلنت عائلة "القيق" في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم، وفاة والدهم الشيخ أحمد سليمان القيق "71 عامًا" بعد يوم من وفاة نجله نادي القيق؛ متأثرَين بإصابتهما بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويعتبر الشيخ "القيق" من قادة حركة "حماس" في مدينة الخليل، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد على 4 سنوات، كما تعرض للاعتقال من قبل أجهزة أمن السلطة، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، وفاة فلسطيني "71 عامًا" من دورا جنوب الخليل في المستشفى الأهلي متأثرًا بإصابته بكورونا المستجد.

وأشارت الصحة الفلسطينية، إلى أنّ نجل المتوفى كان قد توفي أمس الأربعاء، عن عمر يبلغ "39 عامًا" متأثرًا بإصابته بنفس الفيروس.