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حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:22 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
برج الدلو

برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك للمعرفة وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

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