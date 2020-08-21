حظك اليوم الجمعة 21-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وبإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.