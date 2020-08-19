وفاة الضحية الرابعة لانهيار عقار "شبين الكوم" نتيجة انفجار أنبوبة

لقي أحد المصابين في حادث العقار المنهار بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، مصرعه داخل المستشفى الجامعي، ويدعي "ن.ع" ويستعد الأهالي لدفن الجثمان بالقرية وسط حالة من الحزن.

كان منزلا مكونا من ثلاث طوابق انهيار نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في مستودع أنابيب أسفل العقار، في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تجمع عدد كبير من المواطنين للمساعدة في استخراج المصابين والوفيات من تحت الأنقاض.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار تلقي حالتين من المصابين العلاج اللازم في مستشفى الجامعة ومتابعة من قبل مديرية الصحة بالمنوفية، بينما قضى 3 نحبهم إثر الحادث.