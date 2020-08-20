8 حقوق أساسية للمستهلك: منها التعويض عن الأضرار

أنشئ جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 على أن يتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة (12) منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي (جهاز حماية المستهلك) يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

كما أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم (27) على أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة، بالإضافة إلى أن قانون حماية المستهلك حدد عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الحقوق الأساسية للمستهلك، وفقا لما حددها الجهاز، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ.

الحقوق الأساسية للمستهلك

ـ الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات

ـ الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

ـ الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.

ـ الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

ـ الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

ـ الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

ـ الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

ـ الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات .