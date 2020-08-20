عاجل.. فرنسا تسجل رقما قياسيا للإصابات بكورونا منذ "الذروة الأولى"

سجلت فرنسا، 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو معدل قياسي لم تشهده البلاد منذ ذروة تفشي الفيروس. ولم تسجل فرنسا مثل هذه الأرقام، بعد انتهاء فترة العزل العام، قبل أشهر

وشهدت فرنسا في فترة العزل العام ذروة في انتشار الوباء بلغت 7578 إصابة يومية في 31 مارس، ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد بضعة أيام فحسب كانت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس فيها تتجاوز حاجز 4500 إصابة.

وارتفع معدل العدوى خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات كان مستقرا نسبيا، وفق "رويترز".

كما أن الوفيات اليومية الجديدة كانت أعدادها مستقرة في خانة العشرات المنخفضة، وسجلت 12 وفاة جديدة الخميس.