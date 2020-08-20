9 أسباب وراء إشادة الأمم المتحدة بتجربة مصر في مكافحة الإدمان

أشاد ممثلو مكتب الأمم المتحدة، خلال مشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في الندوة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم، بتجربة وجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى خفض الطلب على المخدرات، وأيضا في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية معتبرين تجربة مصر ملهمة ونموذج مهم للغاية للمنطقة، وذلك للأسباب التالية:

_ قدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن، بجانب حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات وبرامج التوعية من مخاطر الإدمان، كما توسع في إنشاء مراكز علاجية جديدة لتقديم الخدمات لمرضى الإدمان.

_ تدعيم قدرات الشباب في تنفيذ الخطة بمشاركة 29 ألف شاب متطوع ورفع مهارات الشباب والطلاب بالمدارس ومراكزالشباب.

_ تكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز بالدولة والتي أدت لانخفاض نسبة التعاطي لـ1.8% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.

_ تقدم أكثر من 32 ألف موظف طواعية للعلاج من الإدمان عن طريق الخط الساخن “16023” ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة.

_ انخفضت نسبه تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014 .

_ الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان قدم الخدمات العلاجية لـ 508 آلاف مريض إدمان خلال 2015-2019، كما ارتفعت نسب التقدم لطلب العلاج نظرا لتوافر برامج الدمج المجتمعي وتمويل إنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي.

_ تنفيذ الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح والتي أدت لزيادة الاتصالات على الخط الساخن إلى400% ، الأمر الذي تطلب التوسع في إنشاء المراكز العلاجية لاستيعاب طلبات العلاج والتي وصلت إلى 23 مركزا.

_افتتاح مراكز جديدة في 3 محافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح" خلال الأيام القليلة المقبلة.

_ إطلاق أول دبلومة لخفض الطلب على المخدرات وتعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.