رئيس التحرير

محمود مسلم

"يا بلدنا يا حلوة" تحقق 32 مليون مشاهدة

كتب:

خالد فرج
10:50 م | الخميس 20 أغسطس 2020
عمرو دياب

عمرو دياب

حققت أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للمطرب عمرو دياب، 32 مليون مُشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد 3 أسابيع من طرحها، إذ ما زالت تتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مُشاهدة، على الموقع حتى الآن.

أغنية "يا بلدنا يا حلوة" أغنية في حب مصر من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان، وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.

وحرص دياب والعريان على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

اقرأ المزيد:

عمرو دياب يهنئ جمهوره برأس السنة الهجرية: عام مبارك علينا جميعا

ردود فعل السوشيال ميديا على عودة عمرو دياب للدراما: هيكسر الدنيا في العالم كله

عمرو دياب يتصدر تريند جوجل ويوتيوب وتويتر في أقل من 24 ساعة

في 4 دقائق.. عمرو دياب يكشف حبه ودلعه لدينا الشربيني بـ"أماكن السهر"