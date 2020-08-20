عمرو دياب يهنئ جمهوره برأس السنة الهجرية: عام مبارك علينا جميعا

هنأ الفنان عمرو دياب جمهوره بمناسبة رأس السنة الهجرية عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين، عام هجري مبارك علينا جميعًا".

يُذكر أنَّ شركة "نتفليكس" أعلنت تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، وبهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عامًا منذ تقديمه دور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.