حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بشوارع الطالبية

شنت أجهزة حي الطالبية برئاسة المهندس طه عبدالصادق رئيس الحي، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

وقال المهندس طة عبدالصادق، رئيس حي الطالبية، إن الحملة المكبرة تمت بالتنسيق مع العقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب شرطة مرافق الطالبية، وتم رفع جميع الإشغالات بشوارع الهرم وحسني متولي من فيصل، إضافة إلى رفع الإشغالات من 3 محلات تحت الإنشاء وصالة ألعاب رياضية "جيم" ومحل لبيع السمك

وأشار "عبدالصادق"، إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة