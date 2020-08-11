محافظ الجيزة يتفقد سير الانتخابات بلجان العجوزة والعمرانية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من اللجان لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر على مدار يومين 11 و 12 أغسطس 2020 لمتابعة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشملت اللجان التى تفقدها محافظ الجيزة (مؤسسة البنين ومدرسة الشهيد على أحمد فهمى الثانوية بحي جنوب ومدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة أم الأبطال الثانوية بنين بحي العمرانية).

واطمأن المحافظ على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجـمـيـع المشرفـين على اللجان بارتـداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، وأنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وإزالة أي معوقات وجرى تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

ووجه "راشد" الدعوة لأهالي محافظة الجيزة بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص المصريين على المساهمة في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

وتعد محافظة الجيزة ثاني أكبر المحافظات في أعداد الناخبين، حيث يبلغ عددهم 5 ملايين و 689 ألفًا و401 ناخب، موزعين على 1046 لجنة فرعية داخل 536 مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب.