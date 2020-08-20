نظام الدوحة يخدع مواطنيه بـ"قطر الخيرية" لخدمة مصالحه الشخصية

في العاصمة القطرية، الدوحة، وفي شهر رمضان المعظم، يتوافد الكثيرين من المواطنين على المساجد كونها أيام للصلاة والعبادة، خاصة أن قطر بلد عربي إسلامي، وفيه يستغل النظام القطري المواطنين الملتزمين بدفع الزكاة كونها الركن الثالث من أركان الإسلام، في أشياء سرية وخفية تخدم مصالح الإمارة.

جاء ذلك ضمن الفيلم الوثائقي، الذي عرضته قناة "extra news" تحت عنوان "قطر حرب النفوذ علي الإسلام في أوروبا"، حيث أوضح الفيلم الوئائقي، أن الكثيرين من القطريين يعتادون ارتياد المراكز التجارية مع أسرهم، ولكن لا يأتون للتسوق فقط ولكن للوفاء بالتزام ديني من خلال أكشاك تابعة لمؤسسة "قطر الخيرية"، يدفعون بها أموال الزكاة.

وعرض الفيلم، مقطع صور بين شخص يرغب في التبرع، وأحد المسؤولين بالأكشاك الخاصة بالمؤسسة الخيرية بأحد المولات، حيث أوضح له الأخير أن تلك الأموال يتم استخدامها لمساعدة اليتامى ولتزويد الأسر الفقيرة بالطعام وأيضًا بالماء الصالح للشرب، وهذا ليس مقتصر على المواطنين القطريين فقط.

وأوضح المسؤول عن "قطر الخيرية"، أنه يتم تقديم مساعدات في العالم أجمع سواء باكستان، أو توجو والعديد من الدول الأفريقية مثل السنغال ونيجيريا، ويتم تلقى تبرعات وزكاة المواطنين بكل الطرق المتاحة سواء كاش أو بطاقات ائتمان أو شيكات.

كما استعرض الفيلم، جزءًا من فيديوهات على صفحة المؤسسة القطرية، والتي أوضحت أنها قطر أكبر مؤسسة للأعمال الإنسانية في الإمارة و تأسست في عام 1992 وتمتلك أفرع في أكثر من 70 دولة حول العالم، وتساعد اللاجئين والمحرومين وضحايا الكوارث الطبيعية ، وفي عام 2012 أعلنت المؤسسة الخيرية تأسيس فرعا لها في لندن ، وبعد عامين تم نقل المقر في حي راقي بالعاصمة البريطانية.