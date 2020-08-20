مؤلف كتاب أوراق قطر: يعرض كفيلم وثائقي ويكشف فساد الإخوان في أوروبا

"أوراق قطر"، كتاب فرنسي يتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية، تم تحويله إلى فيلم وثائقي، حيث أعلنت المتحدة للخدمات الاعلامية أنها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا"، على قناة "اكسترا نيوز"، يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدما حصلت على حقوق عرضه حصريا.

الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو.

والفيلم الوثائقي الفرنسي - البلجيكي المشترك يستند إلى آلاف الوثائق السرية، التي تتحدث عن تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين في العديد من الدول الأوروبية.

وقال الكاتب الفرنسي، جورج مالبرونو، مؤلف "أوراق قطر" لـ"الوطن"، إن كتابه عبارة عن مجموعة من الوثائق، تكشف أسرارًا جديدة تتعلق بطارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت أعلنت مصر حظرها في عام 2013، ضمها الكتاب الذي جاء بعد دراسة استقصائية في 6 دول أوروبية و10 مدن فرنسية، أثبتت تلقي "رمضان"، مبالغ مالية من قطر، بالإضافة إلى العديد من قضايا الفساد المالي والسياسي في فرنسا.

ويواصل "بداية تأليف الكتاب كانت في مطلع عام 2017، واستغرق العمل عليه عامين، العام الأول كان لترجمة المستندات التي نجحنا في الحصول عليها من عدد من المصادر، والعام الثاني للتحقيق فيها، فيما تتطلب عملية التحقيق السفر إلى 5 دول هم سويسرا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية كوسوفو وقطر، كما تطلبت عملية التحقيق السفر إلى عدة مدن فرنسية منها ميلوز، وليل، ولوهافر، وليون و بوردو".

وبحسب مؤلف الكتاب، حوت مستندات "أوراق قطر"، أرقامًا وتحويلات مبالغ مالية لعدد من المؤسسات الإسلامية في عدد من دول أوروبا، فالدوحة تدفع مبالغ طائلة لجماعة الإخوان للتسويق السياسي لعدد من سياستها في المجتمعات المسلمة بلغت 72 مليون يورو شهريًا، ومشروعاتهم البالغة 140 مشروعا، وذلك لتنفذ مشروعات الدوحة في عدد من الدول الأوروبية.

كذلك أثبتت المستندات والوثائق، أن طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان والذي يعد وجه الجماعة السياسي في أوروبا، الذي ولد بفرنسا ولديه جميع حقوق المواطنة الفرنسية؛ استغل حقوق المواطنة لتنفيذ المخططات القطرية بدعم الإسلام السياسي في فرنسا.

وأوضحت الوثائق أن طارق رمضان يعمل مستشارًا في أحد المؤسسات القطرية ويتلقى منها راتبًا شهريًا كبيرًا يفوق الـ35 ألف يورو شهريًا.

تدفع الدوحة مبالغ طائلة لجماعة الإخوان، للتسويق السياسي لعدد من سياساتها في المجتمعات المسلمة، بلغت 72 مليون يورو شهريًا، ومشروعاتهم البالغة 140 مشروعا، وذلك لتنفذ مشروعات الدوحة، في عدد من الدول الأوروبية، فقطر ترغب في تمويل أيديولوجية معينة من الإسلام السياسي، وذلك لتعظيم قيمة دولة قطر في أوروبا، كما تستخدم جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات والمؤسسات الإسلامية في أوربا وفرنسا للوصول إلى قلب المجتمعات المسلمة في أوروبا وترسيخ لقواعدها ومبادئها فيها.