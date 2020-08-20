فضّ حفلي زفاف في قاعتين بطلخا لمخالفة الإجراءات الاحترازية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا في الدقهلية، الليلة، من فض حفلي زفاف، ومصادرة معدات التجهيز المستخدمة لإحياء الحفلين بنادي المحامين وقاعة خاصة.

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة طلخا، خرجت الحملة تحت إشراف وتنفيذ نواب رئيس المركز والمدينة ومديري الإشغالات والبيئة برئاسة المركز.

وأكدت رئاسة المركز مخالفة القاعتين لقرار رئيس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.