فض فرح شعبي لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

فضت رئاسة حي ثان الزقازيق، فرحًا شعبيًا بجوار السوق الحضاري بمنطقة الصيادين، وذلك لمخالفة لقرارات رئيس الوزراء بمنع التجمعات، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب تلقي رئاسة الحي شكوى بوجود تجمع لإقامة فرح بالمنطقة المذكورة، حيث توجهت حملة برئاسة ثناء فوزي رئيس الحي، وقسم الإشغالات بالتعاون مع قسم شرطة ثان الزقازيق، وتم فض الفرح، وفصل التيار الكهربائي، وتحرير محضر للمخالفين.

وطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن أي مخالفة سيتم التصدي لها بمنتهى الحزم، حرصًا على سلامة الجميع.