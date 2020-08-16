فض مراسم فرح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

قادت الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، بالشرقية، حملة ميدانية لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع، ومنع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأثناء المرور تبين إقامة فرح في قرية الإحسانية التابعة للوحدة المحلية بمهدية، وعلى الفور جرى فض سرادق الفرح لمخالفته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.