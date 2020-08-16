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محمود مسلم

فض مراسم فرح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
05:40 م | الأحد 16 أغسطس 2020
فض سرادق فرح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

فض سرادق فرح لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

قادت الدكتورة سحر لطفي رئيسة مركز ومدينة ههيا، بالشرقية، حملة ميدانية لمنع إقامة أي نوع من أنواع السرادقات سواء للأفراح أو العزاء بالشوارع، ومنع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأثناء المرور تبين إقامة فرح في قرية الإحسانية التابعة للوحدة المحلية بمهدية، وعلى الفور جرى فض سرادق الفرح لمخالفته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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