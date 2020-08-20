أم الشاب المتنمر عليه بعد تهديده بكلب: الناس هنا وحشة عاوزين مسكن تاني

قال كريم السيد، شقيق الشاب وائل المجني عليه، إن شقيقه منذ تعرضه للترويع من قبل البعض "بكلب"، وهو في حالة نفسية سيئة ويتناول الطعام بصعوبة، كون ما تعرض له ليس بالأمر الهين، مشيداً بدور الحكومة والدولة والقضاء والنائب العام.

وتابع: "المجتمع والحكومة تعاطفوا معنا لأن قضيتنا صعبة، والله العظيم الدولة والقضاء والنائب العام مسبناش ودعمونا في كل شيء".

وأضاف "السيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن شقيقه يبلغ من العمر 40 عاماً، وتعرض لكثير من وقائع الترويع، لدرجة أن البعض قاموا بتدشين قناة على الإنترنت أسموها "وائل كبينة"، من أجل السخرية منه والتهكم عليه.

وتابع: "ولكن بعد واقعة ترويعه بكلب جاءت الشرطة للمنزل وأخذتنا للنيابة وعندما علمنا بالواقعة وشاهدنا الفيديو الجميع انهار، الفيديو لو متنشر مكنتش هاخد حقي، الحكومة جت وخدتنا قبل ما نشوف الفيديو، لكن الآن البلد كلها في ضهري".

وناشدت صباح السيد، والدة الطفل المجني عليه، خلال المداخلة مع وائل الإبراشي، توفير سكن للأسرة خارج المنطقة التي يقطنون بها الآن، وتابعت: "إحنا فى منطقة وحشة والناس بتتعامل معاه بوحشية، وأنا عاوزه ليه مشروع لأن أنا عندي 65 عاما ومش هعيش ليه العمر كله".

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من كشف ملابسات واقعة التنمر على شاب معاق ذهنيا باستخدام كلب، وتوصلت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجني عليه مقيم في منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهمين والكلب الذي ظهر في الفيديو.

وتحفظت القوات على المتهمين بعد أن اتهمتهم أسرة المجني عليه بالتنمر، وتمت إحالة المتهمين وهما "شاب عاطل وحلاق" لجهات التحقيق.