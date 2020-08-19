علي جمعة: الكلب طاهر وتربيته ليست حراما

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الإمام مالك قال بطهارة الكلاب، والنصوص التي تحرم تربية الكلاب تتعلق بظروف معينة، لا يجب إطلاقها في العموم، متابعًا: "الكلب مش نجس، الكلب طاهر، وجسمه طاهر، ولعابه طاهر، وتربيته مش حرام".

وأضاف: "صحيح أن الملائكة لا يحبون التواجد في مكان فيه كلب، لكن هذا لا يعني أن تربيته بالمنزل حرام، وهذا يعني أننا لا يجب أن نصلي في مكان به كلب".

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حكم تربية الكلاب في المنزل واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، وجائز شرعًا، موضحًا أن حكم تربية الكلاب في المنزل للكبر والخيلاء أو إيذاء الجيران أو إخافتهم حرام.

وأضاف "وسام" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم تربية الكلاب في المنزل؟ وما حكم ملامستها؟ أن المعمول به في دار الفتوى الأخذ برأي المذهب المالكي بأن الكلب ليس نجسًا، مشيرا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.

وأكد أمين الفتوى أن مسألة وجوب الغسل 7 مرات للآنية التي لحق بها لعاب الكلب، تعد مسألة خاصة، لافتًا إلى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل هذا الإناء، فعليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.