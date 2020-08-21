فيديو.. حمو بيكا وعمر كمال يطرحان مهرجان "فلوس فلوس"

طرح مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال، مهرجانا جديدا عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب يحمل عنوان "فلوس فلوس".

المهرجان الجديد من غناء عمر كمال وحمو بيكا، وكلمات إسلام المصرى، وتوزيع إسلام ساسو.

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا مع جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتصدره التريند ببرومو المهرجان الجديد، والذي حمل عنوان "اي ميس يو فيري هارت".

وطرح "بيكا" برومو المهرجان الجديد، منذ فترة، وظهر خلال الفيديو، وهو يتعثر في نطق "ميس يو فيري هارت"، وحاول نطقها عدة مرات، مثلما حدث منه في كليبه السابق "باتون ساليه"..