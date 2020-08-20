فيديو.. عمر كمال وشاكوش يسخران من حمو بيكا بسبب اللايف والبث المباشر

سخر عمر كمال وحسن شاكوش من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك في فيديو جديد، نشره عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويظهر في الفيديو عمر كمال وحسن شاكوش، وهما يجريان اتصال فيديو عبر أحد برامج الاتصالات بحمو بيكا ويقول له "حسن شاكوش": "فيه شركة طالبانا هنطلع احنا التلاتة لايف نتكلم مع الناس" ليرد عليهم حمو بيكا قائلًا: "أنا مالي ومال الناس أنا مبطلعش غير بث مباشر"

ليرد عليه حسن شاكوش: "هو هو البث المباشر واللايف هو البث المباشر".

بينما أصر "حمو بيكا" أن اللايف يختلف عن البث المباشر: "لا البث المباشر وأنا مبطلعش غير بث مباشر بس".

ليرد عليه حسن شاكوش: "ماهو اللايف اسمه بث مباشر".

وقال حسن شاكوش لعمر كمال: "خد فهمه لأني مبعرفش أتعامل معاه والناس بتفكر أنك بتستعبط" ليرد حمو بيكا: "ده برة عني والبث المباشر شيئ واللايف ده برنامج تاني وشكلكم هتتعبوني عشان انتوا مش بتفهموا بسرعة والناس بتفهمني على طول"، ساخرًا "أبوالشواكيش".

ورد عليه عمر كمال قائلًا: "أنت بذرة طيبة" ليرد حمو بيكا: "أنا جاي لكم وأنا معايا مصلحة في الساحل وجاي".

وقال عمر كمال لحمو بيكا: "خلي بالك عشان معمول لك محضر في قسم العلمين"، ليرد حمو بيكا: "لا دول تلاتة أربعة".