حمو بيكا ينشئ شركة إنتاج خاصة به

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنشائه شركة إنتاج خاصة به.

ويأتي قرار "بيكا" بعد الهجوم عليه وعلى شركة روتانا بعد تعاقدها معه، ما أثار غضب عدد كبير من نجوم الغناء المتعاقدين مع الشركة، ما اضطرها لفسخ العقد مع "بيكا".

واحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا مع جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتصدره التريند ببرومو المهرجان الجديد، والذي حمل عنوان "اي ميس يو فيري هارت".

وطرح "بيكا" برومو المهرجان الجديد، الذي يحمل اسم "أي ميس يو فيري هارت" منذ فترة، وظهر خلال الفيديو، وهو يتعثر في نطق "ميس يو فيري هارت"، وحاول نطقها عدة مرات، مثلما حدث منه في كليبه السابق "باتون ساليه".