الموسيقار هاني شنودة: الرقص عبارة عن إنى بقول لربنا شكرا

نظمت دار "ريشة" للنشر والتوزيع، مساء أمس الخميس، حفل توقيع "مذكرات هاني شنودة" للكاتب الصحفي مصطفى حمدي، بحضور الموسيقار والموزع الموسيقي هاني شنودة، والناشر حسين عثمان، رئيس مجلس إدارة دار ريشة، وذلك ضمن فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب.

وقدم هاني شنودة قبل التوقيع عددا من أشهر ألحانه منها: "علموني عنيك أسافر"، "متحسبوش يا بنات أن الجواز راحة"، والتى توقف عندها ليحكي للحاضرين قصة الأغنية التى قدمتها فرقة المصريين، والكلمات التى تم تعديلها فى كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين.

كما تحدث الموسيقار الكبير عن الرقص قائلا: "اللى قال للشعب المصري، الرقص عيب وخلاه تجيله جلطات ويتخن وبتاع، أنا رأيي كل بني آدم يقفل عليه الأوضة ويرقص ويتشقلب لأن الرقص ده عبارة عن أنى بقول ربنا شكرا لأنك خلقتني ايدين ورجلين بحركها" كما تحدث عن فيروس كورونا قائلا: "أهم حاجة فى مقاومة كورونا هو المناعة الداخلية للإنسان، والمناعة ترتبط بطريقة الغذاء بتاعتك، والرياضة وحبك لنفسك وللأمل".

يذكر أن "شنودة" ملحن وموزع موسيقي مصري، ولد في 1943 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، في عام 1977 كون فرقة المصريين، وبعد ذلك توالى ظهور العديد من الفرق الغنائية، اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أول ألبوماته "علموني عنيكي"، كما أنه اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بورسعيد للقاهرة، قام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.