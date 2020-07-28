سعد لمجرد يتصدر موقع أنغامي بأغنيته الجديدة "عدي الكلام"

تصدر المطرب المغربي سعد لمجرد قائمة أفضل الأغاني على موقع "أنغامي" على مدار أسبوع بكليبه الجديد "عدى الكلام"

كما حقق الكليب على مدار الأسبوع على موقع يوتيوب 18مليون مشاهدة.

"عدي الكلام" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع توما.

وكان سعد لمجرد أجل طرح كليب "عدى الكلام"، للمرة الثانية، بعد أن أجل طرحه منذ فترة قريبة، بسبب وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وحصل "لمجرد"، على الدرع الماسي من يوتيوب، لتجاوز عدد مشتركي قناته الرسمية على "يوتيوب"، أكثر من 10 ملايين مشترك، موجهًا الشكر لجمهوره على دعمهم له.