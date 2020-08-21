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8 شروط لاستغلال بوفيهات ديوان عام محافظة الأقصر

ثمن كراسة الشروط والمواصفات للعملية 299 جنيهًا

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:19 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
ديوان عام محافظة الاقصر

ديوان عام محافظة الاقصر

أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزاد العلني المحلي بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، لعملية استغلال بوفيهات ديوان عام المحافظة.

"الوطن" استعرضت الشروط الواجب توافرها ليتمكن المواطنون من دخول المزاد.

1- حددت سلطات المحافظة جلسة يوم الاثنين 7 / 9 / 2020 الساعة 12 ظهراً موعداً للمزاد.

2- ثمن كراسة الشروط والمواصفات للعملية مبلغ وقدره 299 جنيهًا وتُباع بمقر إدارة العقود والمشتريات.

3- تقع إدارة العقود والمشتريات بجوار السجل المدني في منطقة العوامية.

4- التأمين الابتدائي المقرر للمزاد مبلغ وقدره 1500 جنيه يزاد إلى 10% من قيمة التعاقد بالجلسة فور الرسو.

5- على المتقدمين للمزاد تسجيل بياناتهم على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg.

6- على راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الميعاد المحدد للجلسة.

7- توفير صور من المستندات الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

8- يعتبر القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مكملاً لهذا الإعلان.

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