أمير كرارة في ضيافة أحمد فهمي وهنا الزاهد

نشر الفنان أمير كرارة، صورة تجمعه بأحمد فهمي وهنا الزاهد، من داخل منزلهما بصحبه ابنه سليم، وعلق قائلا "أحلى اتنين في الدنيا ربنا يسعدكوا أحمد فهمي وهنا الزاهد"، لترد الأخيرة قائلة "شرفتونا أنت وسليم القمر".

ويستعد أمير كرارة للمشاركة في رمضان المقبل، بـ مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، الذي يلعب دور "عساف الغريب"، أما أمير كرارة فيلعب دور "غفران الغريب"، فيما تشاركهما الفنانة مي عمر بدور "جليلة".