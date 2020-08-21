القصة الكاملة لقضية ضحية تذكرة قطار طنطا.. 10 شهور من التحقيقات

تذكرة قطار لا تتجاوز قيمتها الـ 35 جنيها على الأكثر، تسببت في أن يسكن شاب في مقتبل حياته القبر، وأن يسكن آخر اقترب من نهاية عمره الوظيفي في السجن.

القصة التي شغلت الرأي العام في أكتوبر عام 2019 عن الكمسري الذي أجبر بائعين متجولين على القفز من قطار متحرك بعدما امتنع أحدهما عن دفع تذكرة القطار، ما تسبب في مصرعه وإصابة زميله إصابات بالغة.

قرابة 10أشهر من تداول القضية رقم 30170 لسنة 2019، جنايات مركز طنطا، والمقيدة برقم 2160 كلى غرب طنطا، والمتهم فيها مجدي إبراهيم حمام، رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية - الأقصر، في واقعة وفاة محمد عيد، وإصابة أحمد سمير، بعد اجبارهما على القفز من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، في نطاق مركز طنطا، والمعروفة اعلاميا بـ "ضحية التذكرة"، أصدرت محكمة جنايات طنطا، قرارها أمس الأربعاء، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات.

بداية الواقعة، في 28 أكتوبر الماضي، حيث قام كمسري في قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى الأقصر، بإجبار شخصين على النزول من القطار أثناء سيره في نطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وسريعا تحركت الأجهزة الأمنية وتبين من التحريات صحة الواقعة، ووتم القبض على مجدي إبراهيم، رئيس القطار، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

التقرير الطبي الصادر عن مديرية الصحة جثة المتوفي تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحاجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم. كما تتضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين بعض التهم وفي 14 ديسمبر الماضي، نظرت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، أولى جلسات محاكمة المتهم، وطالب فيها دفاع المجني عليهما، تعديل القيد والوصف وتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، بدلا من التهمة الموجه له من قبل النيابة جرح أفضى الى موت، ودفع مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، من المتهم ووزير النقل ورئيس هيئة سكك الحديد بحكم أن المتهم يتبعهما إداريا وأنهما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن الحقوق المدنية.

كما استمعت المحكمة إلى الشهود من العاملين في القطار بالاضافة إلى أقوال عدد من الركاب، والذين كانوا شهودا على الواقعة، مؤكدين تواجد المتهم والمجني عليهما أمام عربة رقم 4 بالقطار، مشيرين إلى حديث دار بينهم (المتهم والمجني عليهما) حول ثمن التذكرة، وأنهما شاهدا المجني عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور 10 ثواني قفز صديقه الثاني ولقي مصرعه في الحال، بينما أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وطالبت النيابة في مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، حيث أن المجني عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقاما بالوقوف بين عربات القطار، مشيرة إلى أن المتهم وضع قانونا خاصا به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

وأعلنت محكمة جنايات طنطا، عن قرارها بحبس رئيس قطار طنطا رقم 934 الإسكندرية - الأقصر، والمتهم في وفاة الراكب "محمد عيد"، وإصابة "أحمد سمير"، بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، 3 سنوات.