أحمد موسى: القطار السريع سيستغرق 3 ساعات من البحر الأحمر إلى المتوسط

استعرض الإعلامي أحمد موسى عددا من الخرائط لشرح مشروعات القطارات الكهربائية والسريعة والمونوريل، مشيرًا إلى أن القطار السريع سينتقل من البحر الأحمر إلى المتوسط ويقطع 486 كيلو متر في حوالي 3 ساعات، كما أن القطار الكهربائي الجديد سيقطع 70 كيلو متر تقريباً، وله 12 محطة بداية من محطة عدلي منصور وحتى العاشر من رمضان.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن قطار المونوريل سيجري تنفيذ مشروعين منه في القاهرة و6 أكتوبر، مازحًا: "كل أزمات الطرق جرى حلها في مصر إلا كوبري 6 أكتوبر وحجم التكدس المروري به"، مؤكدًا أن خطوط المترو المختلفة تساعد في تيسير حركة المواطنين بداية من الخط الأول وحتى الخط الرابع المزمع انشاؤه.

وأوضح أن المدن الجديدة التي يجري انشاؤها تحل أزمات كبيرة والآن الجميع يتمنى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن جامعة مدينة الجلالة سيجري افتتاحها العام المقبل، فالدولة تنظر للمستقبل وتقوم بالعديد من المشروعات القومية الكبرى.