وزير النقل: الانتهاء من القطار الخفيف وتشغيله أغسطس 2021

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، موعد الانتهاء من القطار الخفيف والذي سيبدأ من محطة مترو عدلي منصور، حتى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ذكر أنه سيتم الانتهاء منه في شهر اغسطس العام المقبل كي يكون جاهزًا قبل افتتاح العاصمة الإدارية بشهرين، حيث سيتم افتتاحه في أكتوبر 2021.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هناك فرقا بين القطار الخفيف والقطار السريع ومترو الأنفاق، فالجميع يعرف مترو الأنفاق وهو الخط الأول والثاني والثالث، كما أن المترو يقل 60 ألف راكب في ساعة/ اتجاه.

وأوضح وزير النقل والمواصلات، أن المترو يعد وسيلة نقل سريعة وآمنة ومتطورة للغاية، وسرعته 120 كم/ الساعة، بينما القطار الخفيف " LRT" سيكون أول قطار من نوعه في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط، وسرعته من 90 إلى 100 كم/ساعة، وهو يُسمى قطار خفيف وليس بطيئا، وحمولته 40 ألف راكب في ساعة/ اتجاه.

وأكد الوزير أن القطار الخفيف سيمر من عدلي منصور والتجمعات العمرانية الجديدة مثل العبور إلى المستقبل ثم إلى الشروق ثم بدر ثم العاشر من رمضان ثم العاصمة الادارية الجديدة، "الـ 40 ألف مواطن في الساعة/ اتجاه كافي جدا"، بينما القطار السريع سيكون كهربائيًا مثل القطار الذي سيربط بين "السخنة – العلمين".

وأوضح أن كافة القطارات الجديدة في الخطوط الجديدة ستكون كهربائية، ذلك من أجل مواكبة العالم، فالديزل يُلوث البيئة، بينما الكهرباء صديقة البيئة، كما يُعد أقل في التكلفة المالية وصيانته أسهل بكثير، "إحنا رايحين لكل ما هو كهربائي"، موضحًا أن القطار سيقطع المسافة من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة والاسكندرية في 3 ساعات، كون سرعته 200 كيلو.