التفاصيل الكاملة لتشكيك زواج هالة صدقي فى أولاده منها

تصدرت الفنانة هالة صدقي، تريند موقع جوجل والمواقع الاخبارية بسبب قضيتها مع زوجها سامي سامح الذى شكك فى نسب اولاده منها وذلك بعد سنوات طويلة من انجابهم.

بداية القصة

كشف محامي سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي السابق، تفاصيل الازمة من خلال فيديو له بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اوضح فيه بأن موكله قام بعمل توكيل رسمي لهالة صدقي شامل كل أعماله وأمواله، وفي عام 2016 غادر إلى أمريكا، للعمل هناك واستكمال رحلته العلمية، ليفاجأ بأن هالة صدقي قامت ببيع الأرض التي يمتلكها وأخذت أمواله من خلال التوكيل الذي تركه لها

طلب باجراء تحليل دي ان ايه من اجل معرفة نسب اولاده منها، وذلك بعد ان علم بانها قامت بوضع بويضات لسيدة أخرى من أجل إنجابها

رد هالة

كان اول رد فعل من هالة على تلك التصريحات انها حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة إنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.

وقالت الفنانة في بيان لها، أنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الاشخاص الذي يدعي أنه محام، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموحب توكيل بشكل مثير للدهشة، ودون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناء عليه فقد تقدم المحام الخاص بالفنانة بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذا ضد زوجها السابق، كما سوف يتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الإضرار الواقعة على أسرة الفنانة جراء ذلك، بحسب البيان.

وأضافت هالة صدقي: "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني ومن سمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".