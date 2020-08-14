هالة صدقي ناعية شويكار: نامت الجميلة بكل هدوء

نعت هالة صدقي، الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا اليوم، إثر انفجار في المرارة.

وكتبت هالة عبر إنستجرام: "نامت الجميلة بكل هدوء، بعيد عن أي ضوضاء، رحلت وتركت لنا تراث نتعلم منه، آخر تكريم لي في مهرجان شرم الشيخ، تم إهدائي بي لها، الله يرحمها، حقيقي شهر حزين"

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، غد السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".