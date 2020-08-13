هالة صدقي تنشر صورة لفيروز بعد شائعة وفاتها: ربنا يديم صحتها

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة للفنانة اللبنانية فيروز، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بعد انتشار شائعة وفاتها الساعات الماضية.

وعلقت هالة على الصورة، قائلة: "صباحكم فيروزي، أنا من عشاق الست العظيمة رمز كبير للبنان، ربنا يديم الصحة والعافية لها وللبنان، كانت أمنية من أمنيات حياتي أحضر حفلة لايف لڤيثارة الشرق فيروز" .

يذكر أنّ أسرة الفنانة الكبيرة فيروز، نفت الأخبار التى انتشرت عبر تويتر، من حساب يدعى زياد رحباني، دعا فيها لوالدته فيروز قائلا: "صلواتكم لفيروز".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ الصفحة لا علاقة لها بزياد الرحباني، ومن يمتلكها هو منتحل شخصية زياد، ويحاول نشر شائعة وفاتها لكسب عدد من المتابعين.

وأكدت المصادر أنّ فيروز بصحة جيدة، لكنها تعيش في حزن شديد بسبب تفجيرات بيروت.